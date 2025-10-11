Во Египет на почетокот на следната недела, голем самит на светските лидери за Газа

Американскиот претседател Доналд Трамп планира да присуствува на самит на светски лидери фокусиран на Газа за време на неговата посета на Египет следната недела, објави „Аксиос“, повикувајќи се на четири извори запознаени со ова прашање.

Се вели дека самитот, чиј домаќин е египетскиот претседател Абдел Фатах ел-Сиси, има за цел да изгради меѓународна поддршка за мировниот план на Трамп за Газа, додека продолжуваат разговорите за клучни прашања како што се повоеното управување, безбедноста и реконструкцијата.

Според извештајот, поканите наводно биле испратени до лидери или министри за надворешни работи од Германија, Франција, Велика Британија, Италија, Катар, ОАЕ, Јордан, Турција, Саудиска Арабија, Пакистан и Индонезија.

Американски функционер за „Аксиос“ изјави дека не се очекува присуство на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Самитот треба да се одржи во Шарм ел Шеик во вторник наутро, иако изворите велат дека би можел да се помести за понеделник.

Трамп треба да пристигне во Израел во понеделник наутро, да се обрати во Кнесетот и да се сретне со семејствата на заложниците. Истата вечер, тој ќе отпатува во Египет за да се сретне со претседателот Сиси и да учествува на церемонијата на потпишување со трите гаранти на договорот за Газа: Египет, Катар и Турција.

Американските претставници потврдија за „Аксиос“ дека Трамп треба да присуствува на самитот, иако Белата куќа одби да ги коментира извештаите.