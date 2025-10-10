(Во живо) Пендаровски: Не верувам дека би се повторила Шарената револуција – За „патриоти и предавници“ зборуваат тие што немаат понуда за граѓаните

Јас немам намера да бидам бивш претседател вечно, но нема да се туркам некаде каде не ми е местото, ако има потреба, ако некој побара помош, тоа го имам соопштено и на опозицијата, пред се на лидерот на СДСМ, јас сум достапен, истакна во гостување во поткастот „Политиканти“ на Инфомакс поранешниот претседател, Стево Пендаровски одговарајќи на прашањето „како е да се биде поранешен претседател“.

Во врска со актуелната кампања за локалните избори, Пендаровски смета дека потсетува на кампањата во 1994 година, особено по вордингот кој се користи, но тоа значи дека партиите кои го користат тој речник немаат никаква друга понуда за граѓаните.

– Ако погледнете, нам сериозно Албанија ни станува Запад. Ако сакаме напредок треба да ја прошириме базата на опозиционата политика, не верувам дека ќе се повтори Шарена револуција бидејќи ентузијазам нема. Содржината на денешната кампања е идентична со камањата на 1994 година, доминираа „предавници и патриоти“, ама сега во 2025 година да се зборува за тоа е само знак дека ти немаш ништо ново, свежо да понудиш од тековен проект. Ние не тапкаме во место, туку одиме назад, нагласи Пендаровски.