Во канцеларијата каде што требаше да се состане полската влада, пронајдени се уреди за прислушување

Полските безбедносни агенти открија уреди за прислушување во просторијата каде што требаше да се состанат министрите во вторник, соопштија властите, без да кажат кој можеби ги поставил таму.Како центар на западните воени испораки на Украина за време на повеќе од двегодишната војна со Русија, Полска е во зголемена готовност поради шпионажа, пишува Телеграф.„Службата за државна заштита, во соработка со Агенцијата за внатрешна безбедност, откри и демонтираше опрема што може да се користи за прислушување во просторијата каде што денеска ќе се одржи состанокот на Советот на министри во Катовице“, напиша портпаролот на безбедносните служби Јацек Добржински. X.Тој нема да коментира за потеклото на опремата, но рече дека средбата ќе се одржи според планираното во 10:00 часот.Министрите требаше да разговараат за енергетската политика, вклучително и транзицијата од јаглен и програма за ублажување на влијанието на високите цени на електричната енергија врз ранливите домаќинства.Во понеделникот, владата соопшти дека проверува дали полски судија, кој имал пристап до доверливи информации и барал политички азил во Белорусија, шпионирал.Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024

