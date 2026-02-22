Во Каракас ослободени 80 политички затвореници

Вкупно 80 политички затвореници се ослободени синоќа во Венецуела откако пред неколку дена Парламентот на оваа држава едногласно го одобри законот за амнестија.

„Денес, 80 лица беа ослободени во Каракас“, ијави претседателот на Парламентот, Хорхе Родригез, откако венецуелското судство ослободи 379 политички затвореници по усвојувањето на Законот за амнестија.

Амнестијата беше ветена од привремената влада по апсењето на поранешниот претседател Николас Мадуро од страна на САД.

Законот, усвоен од пратениците, беше ветен под притисок од САД од страна на привремената претседателка Делсеа Родригез, која ја презеде функцијата по апсењето на претседателот Николас Мадуро за време на американската воена операција на 3 јануари.