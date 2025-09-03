0 SHARES Сподели Твитни

– Во Кина се одржа воена парада по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна.На церемонијата што се одржа на плоштадот Тјенанмен во центарот на Пекинг, војници од Народноослободителната армија (НОА) маршираа во формација, а армијата ги прикажа најновите и најнапредните системи за оружје во земјата.По обраќањето до јавноста од балконот на портата Тјенанмен во Царската палата, кинескиот претседател Си Ѓинпинг се качи на парадно возило и направи увид на војниците стационирани на булеварот Чанган.Ова беше трета воена парада што кинескиот лидер ја надгледува на плоштадот Тјенанмен како шеф на државата.На церемонијата присуствуваа странски шефови на држави и влади, меѓу кои рускиот претседател Владимир Путин, севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун, белорускиот претседател Александар Лукашенко и малезискиот премиер Анвар Ибрахим.Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Бајрактар ​​и амбасадорот на Турција во Пекинг, Селчук Унал, исто така, ја следеа церемонијата од трибината.Ова е првпат Турција да присуствува на овие церемонии во Кина на министерско ниво.

