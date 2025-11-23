Во Колумбија запленети рекордни 14 тони кокаин

Колумбија соопшти дека запленила најголема количина кокаин во последните 10 години. Запленети се 14 тони дрога во Бонавентура, главното пристаниште во Тихиот Океан на југозападот од земјата.

Официјалните лица изјавија дека тим од кучиња трагачи помогнале во откривањето на голема количина скриена дрога , објави CBS News.

Оваа заплена во земјата, која е најголем производител на кокаин во светот, доаѓа во време кога Белата куќа воведе финансиски санкции врз колумбискиот претседател Густаво Петро и ја отстрани Колумбија од списокот на сојузници во борбата против дрогата.

Кокаинот , ставен во десетици вреќи од 50 килограми во магацинот, бил камуфлиран во мешавина од минофрлач, објави колумбиското Министерство за одбрана на платформата X, нарекувајќи ја заплената „историски удар против трговијата со дрога“.

Министерството објави видео од куче трагач кое реагира на вреќите, како и снимка од полицајци кои ја проверуваат содржината со електронски уред. Службениците велат дека заплената спречила дистрибуција на 35 милиони дози кокаин во вредност од повеќе од 388 милиони долари.

„Ова е најголемата заплена што ја направила колумбиската полиција во последната деценија“, рече Петро.