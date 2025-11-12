Во Крагуевац беше погребан таткото на Марија Шерифовиќ, присуствуваше и Џејла Рамовиќ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Рајко Шерифовиќ, музичар и татко на српската пејачка Марија Шерифовиќ, е погребан во Белград. Присуствуваа многу познати личности, меѓу кои и Џеја Рамовиќ.

Пејачката од Босна и Херцеговина пристигна со пријател. Верица Шерифовиќ исто така беше на погребот, како и Даниел Павловиќ, синот на Рајко од неговиот втор брак. Марија напиша проштален говор, кој го прочита еден човек во капелата.

„Драг тато, ти се збогуваме, но знај дека сè вреди за трудот и дека ќе ни недостигаш. На твојата омилена пејачка, твојата Верица, ќе ѝ недостигаш, иако никогаш нема да го признае тоа. Денес, тато, сакам да знаеш дека успеав да разберам сè. Не ти замерувам ништо, тато. Сакам да знаеш дека ќе останеш со мене и ќе живееш во мене, затоа што ти си мојот драг тато“, напиша таа.

Таа понатаму му рекла на татко си да ги „погледне“, да запали црвен Марлборо и да знае дека сè вредело.

„Прегрнете го мојот чичко, таа мала дама, мојата баба и вашата мајка која нè сакаше сите. Ве сакаме вашата ќерка Марија, синот Даниел, внукот Марио и вашата омилена пејачка Верица“, рече таа.

Рајко Шерифовиќ почина по кратка и тешка болест.

