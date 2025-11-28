Во Македонија наталитетот се зголемува, а негативен е природниот прираст

0 SHARES Сподели Твитни

Во третото тримесечје од 2025 година, бројот на живородените деца изнесува 4.431 и во споредба со истиот период од 2024, е зголемен за 3.7 %, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бројот на умрените лица, пак, бележи намалување од 0.5 % во споредба со истото тримесечје од 2024 година и изнесува 4 849 лица, а од нив 20 се починати доенчиња.

Природниот прираст е негативен и изнесува -418 , што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица.

