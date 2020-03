Во меѓувреме поради карантинот сите побрзаа да купат МАРИХУАНА.

Ете и тоа има. Во Холандија каде што е најавено дека се ќе биде затворено поради КОРОНА ВИРУСОТ, и сите ќе мора да останат дома се оформија километарски редици за купување на – МАРИХУАНА!!!

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5

