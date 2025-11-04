Во Москва, модерни решенија за мајки кои работат

0 SHARES Сподели Твитни

Коворкинг центрите со бесплатна грижа за деца им нудат спас на деловните жени од Москва.

На хартија, Русија не е лошо место за работа како мајка. Таа има една од најдарежливите шеми за родителско отсуство во светот, при што новите мајки имаат право на 70 дена отсуство пред раѓањето на своето дете и 70 дена потоа, со полна плата. Понатамошно отсуство може да користи кој било родител до третиот роденден на детето , со 40 проценти од платата.

Државата ја штити работата на мајката три години, а повеќето жени во Русија планираат да се грижат за своето дете најмалку две години, покажа неодамнешното истражување на Институтот Ромир. Покрај тоа, иако разликата во платите меѓу половите во Русија е 22-27 проценти – над просекот и за Европската унија и за ОЕЦД – нема значителен јаз помеѓу заработката на жените кои имаат деца и оние кои немаат.

И покрај овие заштити, многу руски жени сè уште се соочуваат со тешкотии откако ќе добијат деца. На некои, особено самохрани мајки, им е тешко да преживеат со 40 проценти од нивната целосна плата. Тие исто така се борат да се вратат на работа.

Постои значајна област во која руските работни места не се во чекор со глобалните трендови: Само многу малку компании – околу 5 проценти – им обезбедуваат на своите вработени флексибилно работно време или можност за работа од дома. Ниту, пак, во земјата постои добро развиен сектор за фриленсери. Ова ги остава мајките кои сакаат да работат флексибилно, наместо со полно работно време, со малку опции – проблем што се влошува поради ограничените места во бесплатните, државни градинки за грижа за деца. Приватното згрижување деца не е популарно во Русија , поради високите трошоци и недостатокот на лица кои се грижат за други.

„Од една страна, постои државна поддршка, која (е) во многу погледи (резултат на) наследените советски идеи за важноста на пристапот на мајките до работа“, вели Јана Чернова, социолог на Високата школа за економија при Националниот истражувачки универзитет во Москва. „Од друга страна, ниту СССР ниту Руската Федерација никогаш не ја промовирале идејата за поголема вклученост на мажите во грижата за децата. Значи, во рускиот бизнис сектор – врз основа на пазарната логика која бара ефективен вработен да биде оној кој е подготвен да работи прекувремено – жените со деца веднаш губат од машките колеги, кои имаат можност да ги префрлат функциите на грижа за децата на своите сопруги.“

Олесја Кашаева, специјалист за односи со јавноста од Москва , ги искуси овие предизвици од прва рака. „Многу мајки не сакаат да се вратат на својата вообичаена работа откако ќе добијат дете , бидејќи се плашат дека нема да се справат и со детето и со работното време“, вели таа. „Јас бев една од оние кои не беа сигурни во своите способности во оваа ситуација. Но, сакав да продолжам со мојата професионална кариера, како и да имам време со моето дете.“

Кашаева одлучи да основа фондација, наречена „Пат во животот“, за да им помогне на мајките на отсуство по раѓањето на детето да одлучат што сакаат да прават со својата кариера. Таа ја доби идејата за коворкинг простор за нови мајки. „Идејата… ми дојде со раѓањето на вториот, помлад син, кого морав да го земам на работа со мене“, вели таа. „Не е секогаш можно да се концентрирате во таква средина, кога детето е во близина. Секако, можете да повикате дадилка кај детето, а потоа да работите, но тоа е економски неисплатливо. Излегува дека коворкингот е најдобриот излез.“

Оттука, главната цел на нејзиниот проект, ребрендиран како „Работна мајка“, беше да им даде на мајките простор и време за работа , преку создавање бесплатни коворкинг простори со лица кои се грижат за децата.

Првиот простор беше создаден во 2012 година во Москва со помош на грант од 1 милион рубли (14.000 американски долари) од руската добротворна организација „ Наша иднина“ . До 2017 година, низ целиот град функционираа 10 коворкинг простори.

„Оваа година ќе започнеме со проширување и во регионите. До крајот на 2018 година, нашите коворкинг центри ќе бидат отворени во 35 руски градови, од Владивосток на исток до Алметјевск на југ“, вели Кашаева.

Постојат многу коворкинг простори со вградена грижа за деца низ целиот свет, од Лондон до Париз, Берлин и Њујорк. Но, разликата со Working Mommy е што е бесплатен.

„Бесплатниот влез е една од главните причини за нашата популарност“, вели Кашаева. „Првично размислувавме да земеме пари за тоа, но потоа сфативме дека мајките кои можат да платат за коворкингот всушност немаат потреба од нас.“

Таа вели дека при отворање на нов коворкинг простор, фондацијата прво контактира со локалната самоуправа за да преговара за користење на постоечки слободен простор. На тој начин тие треба да платат само за работниците за грижа за деца – нешто што го финансираат преку грантови, надоместоци од корпоративна обука што ја обезбедуваат и приходите од придружен центар за шиење, каде што некои мајки се ангажирани да изработуваат торби за настани.

Покрај слободниот простор, Working Mommy им помага и на жените да стекнат нови вештини, обезбедувајќи им онлајн и офлајн курсеви и мастер класи. По завршувањето на курсот, специјалист од фондацијата им помага на мајките да најдат нова работа, која можеби подобро ќе одговара на нивниот животен стил. Најпопуларните курсеви се оние што нудат вовед во психологија, право и сметководство.

„Давам консултации на околу 30 мајки месечно“, вели Ана Ларина, еден од специјалистите за кариера во фондацијата. „Општо земено, повеќето од нив имаат високо ниво на образование и бараат работа како хонорарен работник или работа со полно работно време. Околу една третина сакаат да започнат сопствен бизнис, често во сферата на детски установи.“

Таков беше случајот со Екатерина Сирина. Таа работеше за печатница во Москва кога, додека беше бремена со своето трето дете, сфати дека раѓањето деца ѝ го отежнува враќањето на работа. „Во мојата индустрија, технологиите се менуваат постојано , а ако си мајка, тешко е да се стигне чекор со трендовите и да не се изгубат квалификациите“, вели таа.

Сирина, исто така, сметаше дека сака нејзината работа да биде поврзана со децата, па затоа ја доби идејата да отвори детски центар за разонода. „Специјалисти од Working Mommy ми помогнаа да го започнам овој проект во однос на добивање спонзорство, простор и основни документи. Сега, по две години, водам два центри во една од населбите на Москва, кои ги посетуваат повеќе од 300 луѓе месечно“, вели таа.

Кашаева вели дека, секоја година, Working Mommy поддржува десетици вакви стартапи.

„Мајките се одлични работници – тие знаат како да го испланираат времето, вредни се и способни да организираат сè. Но, понекогаш им е потребна само малку помош за да се снајдат во современиот професионален свет“, вели таа.

