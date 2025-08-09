Во новата епизода од „Саут Парк“ – Истражувачката Дора им популарна детска хероина, како жртва на трговија со луѓе за сексуални услуги, однесена на озлогласениот остров Мар-а-Лаго (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Анимираната серија „Саут Парк“ повторно успеа да предизвика јавен гнев и да крене прашина, овојпат за епизода во која го прикажува ликот на Дора Истражувачката, популарна детска хероина, како жртва на трговија со луѓе за сексуални услуги, однесена на озлогласениот остров Мар-а-Лаго.Контроверзниот потег се случи во првата епизода од 27-та сезона, во која креаторите на серијата, Треј Паркер и Мет Стоун, повторно се свртеа кон американскиот претседател Доналд Трамп и неговата администрација. Во епизодата, Дора Истражувачката настапува во театарска претстава кога Службата за имиграција на САД (ICE) врши рација во местото на одржување и ги приведува сите присутни кои не се белци. Еден од агентите ја изговара реченицата: „Ако е кафеаво, ќе падне“ (оп.а. „Ако е кафеаво, ќе падне!“), што предизвика особено остри реакции поради расистичките конотации.Повикување на ЕпштајнПодоцна во епизодата, Дора, сега тинејџерка, завршува работејќи како „масажерка“ во одморалиштето Мар-а-Лаго, алудирајќи на трговијата со секс меѓу богатите и моќни мажи. Многу гледачи ја протолкуваа приказната како директна референца за наводните врски на Доналд Трамп со осудениот педофил Џефри Епштајн.Белата куќа веднаш реагираше со остра изјава, но тоа не ги спречи авторите на „Саут Парк“ дополнително да ја засилат шегата за малите гениталии на Трамп во следната епизода, емитувана на 6 август, преку саркастичен дијалог со самиот ѓавол.Освен што го исмејуваат претседателот, авторите се осврнуваат и на прашањата за имиграциската политика. Приказот на агенти на ICE кои апсат цртани ликови и небели гледачи од многумина беше сфатен како критика на репресивните методи на американските власти во реалниот живот.Иронично, само неколку дена претходно, Министерството за внатрешна безбедност на САД објави мем од Саут Парк за да го промовира вработувањето на нови агенти на ICE. Саут Парк одговори со стил: „Чекај, значи сè уште сме релевантни? #eatabagofdicks“.

