ВО НОВИОТ ФИЛМ, ЏЕЈ ЛО ГИ УБИВА ЉУБОВНИЦИТЕ СО БАКНЕЖ Филмот е римејк на култен филм – еве кога премиерно ќе биде прикажан (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Трејлерот за мјузиклот „Kiss of the Spider Woman“ (Бакнежот на жената пајак), во кој улогата ја толкува Џенифер Лопез, само неколку часа по објавувањето собра многу пофалби.

Ова е дебито на Џенифер Лопез во мјузикл, а во трејлерот можете да ја слушнете како ја пее една од најпознатите песни од мјузиклот – Where You Are.

Целиот мјузикл зрачи со естетиката на стариот Холивуд, а нејзините трансформации во филмот се неверојатно шармантни.

Самата Лопез претходно изјави дека нејзината улога во „Бакнежот на жената пајак“ е најпредизвикливата и најнаградувачката што некогаш ја имала:

“Тоа е мрачна приказна, но и приказна за љубовта и опстанокот, за помагање еден на друг во тешки времиња. Мислам дека тоа е порака што навистина ни треба во моментов”, изјави Лопез.

Во рецензијата на списанието Variety, филмскиот критичар Питер Дебруж изјави дека ѕвезда како Џеј Ло може да ја привлече дури и онаа публика која вообичаено не сака мјузикли, наведува Кликс.

Филмот го режираше Бил Кондон, а покрај Џенифер Лопез, главните улоги ги толкуваат Тонатиух Елизарараз и Диего Луна. Продуценти на филмот се Артист Иквити, Бери Џозефсон, Том Кирдахи и Грег Џолен, додека Џенифер Лопез, Бен Афлек и Мет Дејмон се наведени како копродуценти.

Филмската адаптација е базирана на сценскиот мјузикл од 1993 година, напишан од Теренс Мекнали, Џон Кандер и Фред Еб.

Во филмот Лопез ја игра Ингрид Луна, легендарна филмска дива чија најпозната улога е жената пајак, способна да ги убие своите љубовници со бакнеж.

Дејствието е сместено во 1981 година, за време на војната во Аргентина. Фризер Луис, кој отслужува затворска казна, ја користи својата имагинација и ги замислува филмовите на Ингрид за да избега од суровата реалност. Кога марксистот Валентин (Диего Луна) е доведен во неговата ќелија, двајцата развиваат необична врска преку магијата на музиката и филмот.

Филмскиот мјузикл беше премиерно прикажан на филмскиот фестивал Санденс во јануари оваа година, а во кината ќе биде достапен од 10 октомври.

Пронајдете не на следниве мрежи: