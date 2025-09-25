Во Норвешка запленет дрон со кој странец управувал кај аеродромот во Осло

Норвешката полицијата денеска соопшти дека синоќа запленила дрон со кој во близина на меѓународниот аеродром во Осло управувал еден странец.

Човекот, на возраст од околу педесет години, управувал со дронот во област каде тоа не е дозволено, но без влијание врз воздушниот сообраќај, изјави Лиса Мари Локе, шефица на обвинителството на регионалниот полициски округ.

Тој не е уапсен, но ќе биде сослушан од полицијата, рече таа, не наведувајќи го неговото државјанство.

Дронови оваа недела го попречија воздушниот сообраќај на аеродромите во Данска, но Локе рече дека „за сега не гледа поврзаност“ на тие случаи.

Во понеделникот навечер воздушниот сообраќај на аеродромот во Осло беше прекинат три часа поради извештаи за можно присуство на дрон. Локе денеска изјави дека тогаш биле видени светла во воздухот и оти сè уште се проверува дали тоа навистина бил дрон.