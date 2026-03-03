0 SHARES Сподели Твитни

Според најновото истражување на 1.000 жени, се чини дека жените во дваесеттите години се преценети кога станува збор за интимни игри. Како што објави „Метро“, магичната бројка за фантастичен секс е – 33.

Иако жените во просек стануваат мајки на 30 години, а често имаат тригодишно дете во раце на 33 години, се чини дека дури ни лего коцките расфрлани по подот не можат да ги спречат да уживаат во исполнет и квалитетен интимен живот.

Искуство и самодоверба

Причината за ова, според резултатите од истражувањето, лежи во фактот што тинејџерските години и дваесеттите години се период на учење и експериментирање во партнерските односи, додека во раните триесетти години жените точно знаат што всушност прават.

Дополнително, дури 64 проценти од испитаниците изјавиле дека нивните триесетти години се време не само на поголемо уживање, туку и на пробудена самодоверба и посилна самољубов.

Заклучокот е едноставен – кога искуството и самодовербата ќе дојдат до израз, сè што останува е целосно да уживате во тоа.

The post Во оваа година од животот, жените имаат најдобри интимни врски: И не, тие не се во своите дваесетти години appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: