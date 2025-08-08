Во првите два месеца од 2025 година извозот 1,229 милијарди, а увозот 1,834 милијарди евра

0 SHARES Сподели Твитни

Во првите два месеца од годинава земјава вкупно извезла стоки во вредност од 75 650,4 милиони денари или 1,229 милијарди евра што е за 1,6 отсто повеќе отколку во истиот период во 2024 година. Во јануари и февруари годинава во земјава, пак, вкупно се увезени стоки во вредност од 112 862,3 милиони денари или 1,834 милијарди евра, што е за 4,9 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Со тоа трговскиот дефицит во првите два месеца од годинава изнесува 37 211,8 милиони денари или 604,7 милиони евра, а покриеноста на увозот со извоз е 67 отсто.

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи. Во увозот, пак, најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, платината и легурите на платина, необработени или во прав и електричната енергија.

Наш најголем трговски партнер е Германија, по што следат Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.

Пронајдете не на следниве мрежи: