0 SHARES Сподели Твитни

Во Македонија во текот на февруари се регистрирани вкупно 19.066 сообраќајни прекршоци. Овие случаи се евидентирани од проектот „Безбеден град“. Минатиот месец имало просечно 706 прекршоци дневно, додека овој месец имало 680.

„Во периодот од 01.02.2026 до 28.02.2026 година, со системот „Безбеден град“ се евидентирани вкупно 19.066 прекршоци во областите на градовите и коридорите каде што се поставени камери. Од вкупниот број на евидентирани прекршоци, се евидентирани 19.066 прекршоци“, соопшти Северна Македонија.

Најчестите прекршоци се за брзо возење, па овој вид казна достигна 95 проценти од вкупниот број казни.

„За поминување низ затворен семафор (црвено) 220 прекршоци, додека за управување со возило со истечена дозвола 674 прекршоци“, извести Полицијата, како и изрекување 653 мерки за забрана за управување со возилото.

The post Во просек, близу 680 прекршоци дневно се евидентираат во „Безбеден град“. appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: