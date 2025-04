Во ракетен напад убиени 9 деца! Застрашувачки снимки од нападот на Криви Рих: Еден од најсмртоносните напади годинава! (ВИДЕО, ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 18 лица, меѓу кои девет деца, загинаа во руски ракетен напад врз населениот дел на градот Криви Рих, инаку родното место на претседателот на Украина Володимир Зеленски, во централна Украина , јавуваат украинските медиуми.Локалните власти велат дека ова е еден од најсмртоносните напади врз цели во Украина извршен од руската војска во 2025 година.Нападот на родниот град на претседателот на Украина, Володимир Зеленски, предизвика пожари, а беа оштетени и бројни станбени згради. Новинската агенција Укринформ јавува дека биле погодени 20 станбени згради. Во нападот беа оштетени повеќе од 30 возила.

At least 12 people were killed and over 50 injured after a Russian ballistic missile strike hit a residential area in Kryvyi Rih — President Zelensky’s hometown — on Friday evening.Rescue teams are rushing to the scene. pic.twitter.com/3SXQW0EuOX— KyivPost (@KyivPost) April 4, 2025

Серхиј Лисак, шеф на воената администрација на регионот Дњепропетровск, изјави дека по нападот во болниците биле згрижени повеќе од 30 лица, меѓу кои и тригодишно дете.Во нападот беа повредени вкупно 61 лице, меѓу кои 12 деца. Четириесет лица се во болници, а останатите добиваат медицинска помош во своите домови.„Ова е вид на страдање што не би му го посакале на вашиот најголем непријател“, напиша Лисак на Телеграм.„Сите руски ветувања завршуваат со ракети, беспилотни летала, бомби и артилерија“, рече претседателот Зеленски по нападот. „Дипломатијата не им значи ништо“, додаде тој.

The scene of the Russian ballistic missile strike on the city of Kryvyi Rih in which 6 kids and 11 adults were just massacred.Residential neighborhood, hundreds of kilometers from the front, zero military objective pic.twitter.com/3zxMXWnhi3— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 4, 2025

Министерството за одбрана на Руската Федерација тврди дека цел било воен собир во Криви Рих. Тие изјавија дека на местото на нападот биле „украински команданти и инструктори од Запад“ и дека 85 од нив биле убиени. Украинската војска го отфрли ова тврдење како „лажна информација“.„Ракетата погоди станбена зона со детско игралиште“, соопшти Главниот штаб на вооружените сили на Украина. Криви Рих, исто така, беше кажано дека бил погоден со балистичка ракета „Искандер-М“.„Ракетата експлодираше во воздух за да повреди што е можно повеќе луѓе“, изјави директорот на воената управа во градот, Олександр Вилкул.

Rescue operations are currently underway in Kryvyi Rih following a Russian missile strike. As of now, 16 people are confirmed dead, including six children. In Kharkiv, rescue efforts continued all day after a targeted Russian drone strike. A deliberate attack by six “Shahed”… pic.twitter.com/7TbgHQYfEI— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2025

Вилкул додаде дека, по ракетниот напад, Русите извршиле и напад со беспилотни летала, со кои цел биле цивилни домови.По тие напади избувнаа четири пожари. Вилкул рече дека во нападот била убиена 56-годишна жена која во тој момент била во нејзиниот дом. Повредени се пет лица.Дрон од типот „шахед“ удрил во куќата на убиена жена.Пожарникарите изгаснаа неколку пожари, а во бомбардирањето беа оштетени пет згради, објави на Телеграм министерот за внатрешни работи Игор Клименко.РУСИТЕ ТВРДАР: Ударен е објект со странски инструктори во Криви РихРуските војници извршија високопрецизен ракетен напад на местото на средба со командантите на вооружените сили на Украина и западните инструктори во еден од рестораните во Кривји Рих, соопшти Министерството за одбрана.„На 4 април, во 18:49 часот, на местото на средбата со командантите на формациите и западните инструктори во еден од рестораните во градот Кривји Рих беше лансирана ракета со висока прецизност со муниција со висока експлозија“, се наведува во пораката.Според податоците на одделот, загубите на вооружените сили на Украина изнесувале до 85 воени лица и офицери на странски земји, како и до 20 единици автомобилска опрема.Како одговор на нападите на Вооружените сили на Украина врз цивилни цели, руските трупи редовно ги напаѓаат локациите на персоналот, опремата и платениците, како и инфраструктурата на Украина – одбранбената индустрија, воената команда и комуникациските објекти, пренесува РИА Новости.Во исто време, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, постојано нагласува дека армијата не напаѓа станбени згради и социјални институции.



