Во Русија почна да се продава бензин со бонови

Украинските напади со беспилотни летала врз руските рафинерии веќе имаат драматично влијание во некои делови од Русија. Нема гориво на бензинските пумпи во окупираниот Крим и Забајкалија. Скромните залихи се дистрибуираат до претпријатијата со купони, пишуваат каналите AСТРА и Kримски ветер телеграм, пренесува „Сега.бг.њус“. „Во Краснокаменск нема бензин AI-95 на ниту една бензинска пумпа.

На бензинските пумпи има знаци дека ќе биде достапен само за претпријатија и на купони“, пишуваат тие на социјалните мрежи. „Гувернерот“ на Крим, Сергеј Аксјонов, призна дека има проблеми. Во емисијата на телевизискиот канал Крим 24, тој објасни дека недостигот е поврзан со два фактори – намалувањето на обемот на производство на руските рафинерии и тешкотиите со логистиката, бидејќи голем дел од горивото се испорачува со танкери.

„На некои бензински пумпи во Крим има проблеми со одредени видови гориво. Прво на сите, станува збор за бензинот АИ-95. Заедно со федералната влада, преземаме сите можни мерки за купување на потребните количини гориво и стабилизирање на цените“, рече тој.

Но, додаде дека целосно закрепнување на пазарот може да се случи само по завршувањето на војната против Украина. „По завршувањето на специјалната воена операција, голем број проблеми ќе исчезнат и сè ќе се врати на претходното ниво“, сумираше тој. Русија изгуби повеќе од 13% од капацитетот на рафинеријата за нафта поради украинските напади со беспилотни летала, кои се зголемија во август и доведоа до затворање на најмалку четири големи претпријатија, објавува „Москва тајмс“.