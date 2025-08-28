Во рускиот напад врз Киев, погодена зградата на делегацијата на ЕУ

Русија ја погоди зградата во која се наоѓа делегацијата на Европската Унија во Киев утрово, предизвикувајќи значителна штета.

Амбасадорката на ЕУ во Украина, Катарина Матернова, изјави дека зградата е „сериозно оштетена од ударниот бран“ на „масивниот“ бараж од беспилотни летала и балистички ракети испукани од Русија во Украина во текот на ноќта, во кој, според неа, загинале најмалку 10 лица, а 30 биле повредени.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха изјави дека рускиот напад „ги таргетирал дипломатите – што е директно кршење на Виенската конвенција“.

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, изјави дека рускиот напад во текот на ноќта бил „намерен избор за ескалација и исмејување на мировните напори“.

Нападите доаѓаат во време кога американскиот претседател Доналд Трамп го зголемува притисокот врз рускиот претседател Владимир Путин додека бара мировен договор за завршување на војната.

Украина ги постави безбедносните гаранции поддржани од Западот, како централен услов во секој договор за спречување на понатамошни руски напади. Откако претседателот на земјата, Володимир Зеленски, и некои од неговите клучни европски сојузници се собраа во Белата куќа на 18 август, администрацијата на Трамп сигнализираше дека ќе поддржи сила предводена од Европа што ќе помогне да се гарантира безбедноста на Украина, обезбедувајќи разузнавање и надзор на бојното поле и учествувајќи во воздушниот одбранбен штит.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Но, додека Трамп по два самити изјави дека наскоро ќе свика трилатерален состанок со Путин и Зеленски, и дека Русија се согласила со идејата, набљудувачите на Кремљ изразија сомнежи за намерите на Путин.

Рускиот претседател се извлекува, одолговлекувајќи каква било директна средба со Зеленски и мировни преговори.

Москва ги удвои своите барања, вклучително и барањето Киев да го отстапи целиот регион Донбас, вклучувајќи ги и клучните стратешки упоришта што Русија не ги контролира. Зеленски го отфрли тоа, велејќи дека тоа ќе му даде на Путин појдовна точка за идна инвазија.

Во четврток, претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, рече дека штетата на зградата на делегацијата на ЕУ во Киев била „намерна“, додавајќи дека е „згрозен“ од руските напади.

Но, рече тој, „ЕУ нема да биде заплашена. Руската агресија само ја зајакнува нашата решеност да застанеме на страната на Украина и нејзиниот народ“.

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, го осуди како што рече „уште еден неселективен руски напад за време на оваа бесмислена агресија“ во објава на X, нарекувајќи ја делегацијата на ЕУ „гласот на ЕУ на терен во Украина“.

„Остро ги осудувам овие брутални напади, јасен знак дека Русија го отфрла мирот и го избира теророт“, изјави комесарката за проширување на ЕУ, Марта Кос, во изјава на социјалните медиуми.

„Нашата целосна солидарност е до вработените во ЕУ, нивните семејства и сите Украинци кои страдаат од оваа агресија“, продолжи таа.