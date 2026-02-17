Во руските напади врз Украина, тројца луѓе беа убиени, илјадници останаа без електрична енергија, сите во пресрет на преговорите

0 SHARES Сподели Твитни

Во руските напади врз енергетската инфраструктура во Украина, кои се случија во пресрет на новата рунда мировни преговори, беа убиени тројца работници, а десетици илјади луѓе останаа без електрична енергија и греење.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги осуди нападите врз 12 украински региони во текот на ноќта, неколку часа пред планираниот почеток на трилатералните разговори со поддршка на САД, во кои учествуваат Киев и Москва во Женева.

„Тоа беше комбиниран напад, специјално пресметан да предизвика што е можно поголема штета на нашиот енергетски сектор“, напиша Зеленски на X.

Украинскиот заменик-министер за енергетика, Артем Некрасов, изјави дека тројца работници загинале кога руски дрон го погодил нивниот автомобил во близина на електрана во Славјанск, во област во близина на фронтовската линија што Москва сака Киев да ја отстапи во замена за мир.

Енергетската инфраструктура што го снабдува стратешкиот пристанишен град Одеса на Црното Море претрпе „невероятно сериозна“ штета, објави приватната енергетска компанија ДТЕК.

„Поправките ќе потраат долго време за да се врати опремата во функционална состојба“, соопшти компанијата на социјалните мрежи.

Некрасов рече дека домовите во пет региони останале без струја поради нападот и пријавил прекини во снабдувањето со греење во Одеса и Суми, регионален центар во северна Украина во близина на руската граница, објави Ројтерс.

Украинските воздухопловни сили објавија дека Русија лансирала речиси 400 беспилотни летала и 29 ракети. Повеќето биле соборени, но биле погодени 13 цели низ Украина, се додава во соопштението.

