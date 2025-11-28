Во сабота „Марш на ангелите“ во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Во сабота ќе се организира нов „Марш на ангелите“ во Кочани.

Маршот ќе започне во 14:05 часот од Паркот на револуцијата во Кочани, со порака да се чекори „со љубов, со болка и со достоинство – во име на оние кои повеќе не можат да чекорат“.

Организаторите истакнуваат дека ова не е протест, туку мирен марш чија цел е да се укаже на потребата од правично судење и да се потсети дека зад секој број и секој предмет стои вистински човечки живот, семејство и болка која не избледува.

„Нашата порака е јасна и искрена: За нашите деца. За вистинска правда. За Македонија со совест“, се наведува во повикот.

Тие додаваат дека е важно да се покаже дека општеството не молчи пред неправдата и дека постои народ кој не се откажува од вистината.

