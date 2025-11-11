Во САД уапсени 55 педофили

0 SHARES Сподели Твитни

Ширум американската сојузна држава Масачусетс приведени се една жена и 55 мажи поради производство и делење на материјали за сексуална злоупотреба на деца и нивно подведување.

Осомничените се на возраст од 18 до 75 години. Дваесет и пет лица се обвинети за поседување на детска порнографија, а 19 за подведување на деца.

– Уапсивме успешни бизнисмени, сопружници и родители. Некои склучија договори со полициски информатори и дојдоа на локацијата со намера да имаат сексуални односи со малолетно дете за пари. Оваа експлоатација на невини деца мора да престане!, изјави полковник Даниел Такер.

