Во септември се сади едно од најубавите цвеќиња во светот: Шафранот бара минимална грижа, а наградува со божествена боја

Шафранот (лат. Crocus sativus) ни е познат како најскапиот зачин во светот, но ова растение се одгледува и поради своите прекрасни цветови и се издвојува како еден од најубавите делови од која било градина или балкон.Го добило името од арапскиот збор за’фаран, кој е изведен од персиски термин што значи „златен“, алудирајќи на бојата на шафранските нишки и бојата што им ја дава на ткаенините.Прекрасниот шафран се споменува и во грчката митологија, во приказната за Крокус, љубовникот на Хермес, кој случајно бил убиен додека боговите фрлале диск, а неговото тело, според верувањето на античките Грци, се претворило во виолетов цвет од шафран.Сепак, постои уште една приказна, за пријателот на Смилакс, кој бил претворен во шафран од боговите поради невозвратената љубов што ја имал кон својот пријател, за која Овид пишувал во „Метаморфози“.Зошто шафранот се сади во септември?Шафранот се смета за есенско растение и неговиот природен циклус започнува кон крајот на летото, поради што луковиците се садат во септември, додека почвата е сè уште топла, за да можат правилно да се вкоренат до зимата.Цветањето се одвива во октомври или ноември, но трае само две до три недели. Токму оваа минливост го прави шафранот редок и скапоцен, и произведува прекрасни виолетови или сино-виолетови цветови, со карактеристични потемни ленти на ливчињата.Додека повеќето растенија се во мирување, крокусот внесува боја и живот во градината, што ја прави вистински бисер кон крајот на сезоната.Како да се грижите за шафранот?Локација и земјиште. Најдобро расте на сончеви, добро дренирани места, а луковиците се садат на длабочина од 7-10 см, со растојание од 7-8 см.Наводнување. Шафранот се полева минимално бидејќи прекумерната влага може да доведе до гниење на луковиците.Ѓубрење. Напролет, шафранот сака ѓубрење со фосфор и калиум, што го стимулира новиот раст и го зајакнува растението за следната сезона. Есенското ѓубрење не се препорачува веднаш по садењето, но шафранот се сади во подготвена и збогатена почва.

