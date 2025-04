Во сообраќајка кај Гевгелија загина 19-годишник

0 SHARES Сподели Твитни

Момче на 19-годишна возраст од село Миравци, загина утрово околу четири часот кога со автомобил „бмв“, што го управуваше излета од коловозот на регионалниот пат меѓу селата Миравци и Давидово, соопштија денеска од Секторот за внатрешни работи – Струмица.

Во соопштението се наведува дека момчето почина на местото на несреќата, а смрт констатираше лекар на Итната медицинска помош.

Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од ОВР – Гевгелија, а по наредба на јавен обвинител, телото на момчето е дадено на обдукција.

