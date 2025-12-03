Во Техеран отворена метро станица во чест на Богородица

Во централниот дел на Техеран беше отворена нова метро-станица по име „Света Марија“, посветена на ерменската христијанска заедница во главниот град на Иран. Свеченоста беше во присуство на градоначалникот на Техеран, свештеници и претставници на христијанската заедница, и на исламот.

Станицата се наоѓа во близина на катедралата „Свети Саркис“, главната црква на ерменската заедница во Техеран, и преку својот изглед и симболика оддава почит на долгорочното присуство и придонес на оваа религиска заедница во иранското општество.

Внатрешноста на станицата е украсена со големи мурали и релјефи на Исус и Марија, а елементите на дизајнот се засновани врз ерменската христијанска архитектонска традиција, создавајќи уникатна спојка на културното наследство и современиот урбан простор.

Градските власти на Техеран нагласија дека новата станица претставува симбол на меѓурелигиска почит и културна разновидност, како и простор што ја обединува функционалноста на јавниот превоз со уметничко и духовно значење.

Во својата објава на X, градоначалникот Закани истакна дека името на станицата е симболична почит кон Света Марија — „божествената жена која го разбуди светот преку својата чистота“ — и дека новиот потег треба да го истакне соживотот на „божествените религии“ во Техеран.