Бројот на загинатите во нападот на вооружените сили на Украина врз пекара во Лисичанск достигна 28 лица, соопштија за Спутник од администрацијата на шефот на ЛНР.

– Дваесет и осум лица загинаа, меѓу кои и едно дете – изјавил изворот на агенцијата.

Покрај тоа, повредени се уште десет лица.

Снимен е моментот кога војниците го извлекуваат телото на едно лице од под урнатините, а не е сигурно дали лицето е живо или им подлегнало на повредите.

Видеото содржи вознемирувачка содржина

BREAKING:More than 20 Russian soldiers killed after a Ukrainian HIMARS strike on Russian forces in Lysychansk pic.twitter.com/jTjO4lX4Xh— Visegrád 24 (@visegrad24) February 3, 2024

Според податоците на Воената команда, под урнатините биле пронајдени околу 40 лица.

Како што рече шефот на ЛНР, Леонид Пашечник, режимот на Киев, претрпувајќи пораз на фронтот, намерно го извршил нападот на неработен ден, кога многу луѓе одат да купат леб.



