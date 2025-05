Во фокус е нов мејкап тренд, создава ефект на „будни очи“ и е се поголем хит

0 SHARES Сподели Твитни

Пролетта и летото 2025 година носат свеж фокус на долните трепки. Овој тренд, инспириран од иконите како Твиги од 60-тите, повторно е оживеан на социјалните мрежи, а многу жени веќе со задоволство го прифатија. Во анкетата на крајот од статијата кажете ни дали би сакале да ги истакнете и вие.

По периодот на доминација на минималистичкиот пристап кон маскарата, долните трепки повторно доаѓаат во центарот на вниманието. Шминкерите користат маскара за контурирање на очите, нагласувајќи ја долната линија на трепките за да постигнат драматичен и експресивен изглед.

Експертите велат дека истакнувањето на долните трепки создава заводлив изглед на мачкин начин, кој додава димензија на очите и ја истакнува нивната природна убавина.

Жените со задоволство го прифатија овој тренд бидејќи ги зголемува очите и создава свеж впечаток на будност и одморени очи.

Зендаја дополнително го популаризираше овој тренд на наградите SAG, каде носеше индивидуални вештачки трепки на долната линија на трепките, а Твиги беше нејзина инспирација.

Како да го постигнете изгледот?

За да го постигнете овој изглед, можете да ја користите техниката на штипкање на трепките, каде што маскарата се нанесува на долните трепки, а потоа неколку трепки се стегаат заедно за да се создаде тафтуван ефект – ова ќе ги нагласи очите и ќе создаде драматичен изглед.

Совети за одржување

За да избегнете размачкана маскара на долните трепки, се препорачува да користите водоотпорни формули и внимателно да ги нанесувате.

Проширените долни трепки се одличен начин да ја изразите вашата креативност и да ги истакнете очите на уникатен начин.

Без разлика дали претпочитате суптилен или драматичен изглед, овој тренд нуди различни можности за експериментирање и освежување на вашата рутина за убавина.

@lash.ribbons

apply my bottom lashes with me using our 10mm ‘AVA’ no faff lashes #lashribbons #diyeyelashextensions #lashapplication #underlashapplication #nofafflash #bottomlashes #bottomlashextensions @lashribbons

♬ original sound – mayaa☾𖥔 ݁˖* – 𝘆𝗼𝘃𝗻𝗴𝗵𝗲𝗲

Пронајдете не на следниве мрежи: