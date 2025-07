Во чест на Софија Вергара е подигната статуа, а таа веќе се опишува како неуспех: Дали ви личи на актерката?

0 SHARES Сподели Твитни

Софија Вергара неодамна го прослави својот 53-ти роденден, а во нејзиниот роден град Баранкила, Колумбија, во нејзина чест беше подигната статуа висока 7,5 метри. Сепак, скулптурата, која треба да го имитира ликот на актерката, не личи премногу на неа, поради што на мрежите беше опишана како „неуспех“.Скулптурата беше откриена на шеталиште покрај реката во колумбискиот град Баранкила на 1 јули, на 53-тиот роденден на Софија. Огромниот споменик на холивудската ѕвезда е висок 7,5 метри и тежи дури 5,5 тони.Создаден е од познатиот скулптор Јино Маркез, кој работел на него седум месеци во својата работилница, со помош на шест млади студенти и дипломирани студенти на локално уметничко училиште.

Estatua de Sofía Vergara en bronce !! Obra del escultor Yino Marquez con 6 alumnos de la escuela de distrito de arte de Barranquilla. Ubicada en el Malecón del Rio en Barranquilla, fue entregada a la ciudadanía oficialmente hoy. pic.twitter.com/l8cILKKhNk— Psi. Gustavo Osorio V (@PS1COPOLITICO) July 11, 2025

Сепак, обожавателите на актерката воопшто не беа импресионирани, тврдејќи дека статуата воопшто не личи на неа, а некои сметаа дека повеќе личи на ликот на Џесика Рабит.

#SofiaVergara celebrated her 53rd birthday with a major honor — a 24-foot statue unveiled in Barranquilla, #Colombia! 👀🔥 pic.twitter.com/CkxX0l5YKO— HOT 97 (@HOT97) July 14, 2025

„Може да биде кој било, какво фрлање пари“, „Воопшто не личи на неа“, „Не гледам како некој би можел да го препознае лицето на таа работа. Таа статуа е апсолутен неуспех. Ужасна“, „Тој скулптор не е многу добар во цртање лица, сигурно одел во истото уметничко училиште како и човекот што ја направи статуата на Роналдо“, беа коментарите.

gente o tamanho da estátua que ergueram pra SOFIA VERGARA em barranquilla na colômbia pic.twitter.com/GE9ei9UNPW— faby jurídico modern family (@fabyollaverass) July 11, 2025

Церемонијата на откривање ја водеше градоначалникот на колумбискиот град, Алехандро Чар.Маркез, исто така, создаде статуа на Шакира во Баранкила, која беше откриена на 26 декември 2023 година.



