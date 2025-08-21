Во Швајцарија има над 3.000 милионери Албанци – Дедушај: Албанците го контролираат Њујорк

Претставникот на Глобалната мрежа на бизниси од албанската дијаспора во Америка, Наим Дедушај, изјави дека Соединетите Американски Држави се најгостопримливата земја за албанската дијаспора, која, како што вели, го контролира Њујорк во најмалку три области.

Публицистот Паљ Штуфи, кој живее во Швајцарија, објави дека во таа земја има помеѓу три и четири илјади албански милионери, објавува Газета блиц.

Дедушај и Штуфи ги презентираа овие сознанија на ТВ Клан Косово во емисијата „Рубикон“ за време на разговор за албанската дијаспора и разликите во однос на земјите во кои живеат. Дедушај рече дека Албанците во Америка станале суперсила во бизнисот. Тој дури изјави дека контролираат важна американска држава во најмалку три области. „Ако зборуваме за бизнис, Албанците во Америка постигнаа статус на суперсила. Дури од 1990-тите можеме да кажеме дека Менхетен е целосно под контрола на Албанците во областа на градежништвото и недвижностите. Тие го контролираат Њујорк како целина преку недвижности, гастрономија и градежништво. Тоа е 100 проценти вистина“, рече Дедушај.

Публицистот Пал Штуфи, кој живее во Швајцарија неколку години, зборуваше за статусот на Албанците во таа земја.

„Немам прецизна статистика. Јас самиот сум долго време вклучен во бизнисот и знам дека помеѓу три и четири илјади Албанци се милионери, ако не и повеќе – можеби им правам неправда затоа што зборувам врз основа на стари податоци. Тоа се главно помладите генерации, кои се школувале таму – од градинка до универзитет. Тие се тивки, доаѓаат тука и дури и не ги забележувате, не ви го привлекуваат вниманието. Обично велам дека се издвојуваат само оние зетови што доаѓаат кај нас, кои не се интегрирале брзо таму. Тие купуваат скапи автомобили и предизвикуваат проблеми“, рече Штуфи.

Според албанскиот доктор кој живее и работи во Шведска, Рушит Арифи, интеграцијата на албанската дијаспора во таа скандинавска земја е подобра отколку во другите земји.

„Дијаспората во Шведска е најразлична од другите во втората генерација, кај децата кои се родени таму. Мое лично верување е дека децата родени во Шведска зборуваат албански подобро од децата Албанци во други земји. Сето ова е благодарение на образованието – албанскиот јазик не е задолжителен, но е школски предмет во основно училиште и се смета за поени при запишување во средно училиште. Математика, шведски, англиски јазик, физика, хемија и албански јазик ако детето го избере. Ова потоа ги зголемува поените за запишување. Наместо други странски јазици, тие го избираат албанскиот јазик затоа што им ги зголемува оценките. Албанските наставници се исто така дел од шведскиот образовен систем, рамноправни со Швеѓаните“, рече Арифи.