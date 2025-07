Во Шпанија избувнаа насилни судири меѓу крајнодесничарските групи и мигрантите (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Насилни судири избувнаа меѓу екстремно десничарските групи, локалните жители и северноафриканските мигранти во град во југоисточна Шпанија во саботата навечер, по нападот врз постар маж од страна на непознати напаѓачи претходно оваа недела.Пет лица беа повредени, а едно беше уапсено за време на немирите во Торе-Пачеко, изјавија локалните власти за Ројтерс, во еден од најлошите вакви епизоди во земјата во последните децении.Градот беше помирен во неделата, но владини извори изјавија дека се очекуваат повеќе апсења.

🇪🇸‼️ In Marcilla, a small town of just 3,000 people in northern Spain, locals brawl with illegal migrants residing in the nearby reception center set up by Sánchez’s Socialist government.Societal collapse is happening before our eyes in Spain. pic.twitter.com/2C15B1BvCP— Remix News & Views (@RMXnews) June 13, 2025

Видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат мажи облечени во облека со симболи на екстремната десница и мигранти кои носат марокански знамиња како фрлаат предмети едни кон други.Тензиите меѓу локалните жители и мигрантите се разгореа откако еден постар маж беше нападнат на улица во среда, при што се здоби со повреди од кои се опоравува дома. Причините за нападот се нејасни и никој не е уапсен.

Esto es imparable!En Marcilla la gente ha salido a protestar en un centro de MENAS.La policía foral ha salido a custodiar a los “niños” y a dar porrazos y empujones a los españoles.Vaya país que nos está quedando pic.twitter.com/pwrimch72P— El regreso de Carlitos de España 🇪🇦🇧🇴 (@carlitos_return) July 7, 2025

Претставничката на централната влада во областа, Мариола Гевара, за шпанската јавна телевизија изјави дека нападот се истражува.



