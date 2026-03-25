Во Шпанија и Германија приведени се лица за шпионажа во корист на Русија

Обвинителите во Германија денеска соопштија дека две лица се уапсени поради сомневање дека шпионирале за Русија.

Според соопштението, Сергеј Н. е уапсен во Шпанија, додека Ала С. е уапсена во Германија.

Обвинителите тврдат дека од декември 2025 година Сергеј Н. собирал информации за лице во Германија кое снабдувало Украина со дронови и сродни компоненти, за потребите на руската разузнавачка служба.

Тој собирал податоци преку интернет и ги снимал активностите на работното место на целта, додека Ала С. ја презела неговата задача кога тој се преселил во Шпанија, сè до март 2026 година.