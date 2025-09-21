Во Штип вчера имало над 100.000 на концерт, во Штип немаше ниту еден протест за починатите во Кочани

Во Штип вчера имало над 100.000 посетители на концерт на Дино Мерлин, по иљадници посетители има и на други концерти.

Инаку само пред 6 месеци се случи Кочани, каде имаше жртви и од Штип.

Во Штип не беше организиран ниту еден протест, во Кочани едвај се собираат по 2-300 луѓе на протестите. Во Скопје имаше еден протест и тој со слаба посетeност со оглед на тежината на случајот.

Не убиваат, не трујат, не крадат, не понижуваат, не манипулираат итн итн, и НЕ НЕМА НИГДЕ. Арно ама на концерти сме први.

Епа луѓе, проблемот е до самите Нас кои немаме никаква граѓанска свест, кои гледаме само на краткорочни индивидуални “уживанции” без никаква долгорочна визија.