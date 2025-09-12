Во ќелијата на Васев се пронајдени три мобилни телефони, тој тврди дека не се негови

0 SHARES Сподели Твитни

Во ќелијата на поранешниот директор на Клиниката за радиотерапија и онкологија, Нино Васев, беа пронајдени три мобилни телефони, за кои тој пред судот изјави дека не се негови.Судијката Славица Наумовска Јосифовска, пред почетокот на денешното судење за случајот Онкологија 2, против Васев и Нехат Нухиу за фиктивни тендери и несоодветна економска работа, информираше дека Судот добил известување од Затворот во Скопско дека од ќелијата на Нино Васев се пронајдени и земени три мобилни телефони.Васев, во врска со мобилните телефони, пред Судот рече дека неговиот мобилен телефон не бил одземен.„Сакам да ве информирам дека имаше неколку проверки. Не ми беше пронајден мобилен телефон и не ми беше одземен“, рече Васев.Судот во Пенак во јуни годинава го одобри обвинението против поранешните директори на Клиниката за радиологија и онкологија, Нино Васев и Нехад Нухи, за злоупотреба, измама и проневера во службата од 2018 до 2022 година. Според обвинението, тие нелегално снабдувале лекови, ги криеле преку фиктивни тендери и проневериле дел од терапијата, со што го оштетиле буџетот за речиси 36 милиони евра. Васев е обвинет и во друг случај за несоодветен третман на пациентите на клиниката.Во обвинението се наведува дека обвинетите, медицински и организациски директори, сториле кривично дело „злоупотреба на службена положба“ со пречекорување на границите на нивните службени овластувања и не ја извршиле својата службена должност во постапките за набавка на лекови, постапувајќи спротивно на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Статусот на клиниката, Законот за буџетите и Законот за јавни набавки. Со овие дејствија, тие се стекнале со голема имотна корист за друг и го оштетиле Буџетот на Република Северна Македонија во вкупен износ од над 2,2 милијарди денари.И двајцата се обвинети и за измама во службата, бидејќи сториле повеќе временски поврзани правни дејствија што претставуваат повеќекратно извршување на истото дело, искористувајќи ја истата трајна врска и истите околности, така што при вршење на своите службени должности со цел незаконски да стекнат материјална корист за друг, создале незаконска обврска и го измамиле Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да изврши незаконска исплата. На овој начин, тие стекнале значителна корист за добавувачите на лекови во вкупен износ од над 430 милиони денари.Покрај тоа, се подготвува тужба против Васев и тројца онколози за несоодветен третман на пациенти.

