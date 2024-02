Во 2017 година беше прогласена за најубавото девојче на светот: Погледнете како изгледа денес (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Анастасија Књазева беше прогласена за најубава девојче на светот во 2017 година, а нејзините фотографии ги преплавија социјалните мрежи.Нејзините нереални сини очи и долга кафена коса ги освоија срцата на многумина. Анастасија е и најмладата манекенка која се појавила во францускиот Vogue. Таа е популарна и на Инстаграм, каде ја следат повеќе од милион луѓе.

Анастасија веќе стана многу позната на четиригодишна возраст. Во 2018 година таа беше петта на листата на најубави деца во светот според L’Officiel. Сега има 13 години и соработува со бројни брендови. Моделингот се обидува да се усогласи со училишните обврски што е можно подобро. Посетува и часови по англиски и танц и сака да пее.Погледнете како изгледа Анастасија денес. View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

Пронајдете не на следниве мрежи: