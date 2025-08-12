Вработен во велешка црква нападнал жена, потоа добил ќотек

Во Секторот за внатрешни работи Велес завчера била пријавена тепачка во верски објект, пренесува порталот ПлусИнфо.

Првиот инцидент се случил околу 15:30 часот во дворот на верски објект во Велес. Според информациите од портпаролката на СВР Велес, Биљана Ѓаковска, по кратка расправија, 70-годишниот Д.Б. од Велес, вработен во верскиот објект, физички ја нападнал 66-годишната Н.Р. од Велес. Потоа, Д.Б. бил физички нападнат од 66-годишниот И.Л. и од 34-годишниот С.Л., двајцата од Велес.

Случајот е документиран, и против сите инволвирани ќе бидат поднесени соодветни пријави.