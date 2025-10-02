Вработувањето во САД падна на нивото од 2009 година

Според два одделни извештаи за пазарот на трудот објавени денес, стапката на невработеност во САД малку се промени во септември, додека отпуштањата и вработувањата се забавија. Податоците доаѓаат откако редовните владини извештаи не се достапни поради затворањето на федералната влада, објавува CNBC.

Федералните резерви на Чикаго објавија нов сет индикатори кои покажуваат дека стапката на невработеност е 4,34%, практично непроменета од август. Сепак, бројката е само 0,01 процентен поен под нивото од 4,4% што би била највисоката стапка од октомври 2021 година.

Податоците на централната банка, исто така, покажаа дека стапката на отпуштања остана стабилна на 2,1%, додека стапката на вработување се намали за 0,4 процентни поени на 45,2% во споредба со претходниот месец.

Од друга страна, „Челенџер“, „Греј и Кристмас“ објавија пад од 37% во најавените отпуштања во септември, што е намалување од 26% во однос на истиот месец минатата година. Сепак, бројот на планирани привремени отпуштања од почетокот на годината достигна највисоко ниво од пандемијата во 2020 година. Во првите три квартали беа објавени вкупно 946.426 отпуштања, што е веќе за 24% повеќе отколку во целата 2024 година.

Во исто време, новите планови за вработување се драстично намалени. Досега во 2025 година се регистрирани само 204.939 нови работни места, што е пад од 58% во споредба со истиот период минатата година. Ова е најниското ниво од 2009 година, кога американската економија се бореше со последиците од финансиската криза.

„Претходните периоди на отпуштања од ваков обем се случија или за време на рецесии или, како што беше случајот во 2005 и 2006 година, за време на првиот бран на автоматизација што чинеше работни места во производството и технологијата“, рече Енди Челинџер, виш потпретседател во компанијата.

Приватните податоци ја пополнуваат празнината што ја остави затворањето на владата на САД, кое влезе во својот втор ден без знаци за непосредно решавање. Затоа економистите и креаторите на политиките на Федералните резерви мораа да се потпираат на алтернативни извори на информации.

Нормално, Министерството за труд би ги објавило неделните податоци за барањата за надомест на невработеност во четврток, додека клучниот извештај за платите надвор од земјоделството, што се очекуваше во петок, исто така е одложен.