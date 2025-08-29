Вратете го сјајот на вашата туш кабина за ситни пари: Ви треба само 1 состојка, го отстранува бигорот како магија!

0 SHARES Сподели Твитни

Бигорот во тушот е еден од најчестите проблеми во бањата. Наслагите од бигор и дамките од вода не само што го расипуваат изгледот на тушот, туку можат да доведат и до оштетување на стаклото и санитарните садови. Добрата вест е дека можете брзо и лесно да го отстраните бигорот, користејќи само една природна состојка – алкохолен оцет.

Природен начин за отстранување на бигор

Алкохолниот оцет е ефикасно и еколошко средство за отстранување на бигорот. Покрај тоа, е евтин. Еден литар чини околу 180 динари, а за чистење на бигор, потребни ви се околу 100-200 мл оцет за да ги испрскате сите површини, во зависност од засегнатата површина, што ќе ве чини околу 40 динари. Друг плус е што неговата блага киселост ги разградува тврдите минерални наслаги, а не ги оштетува површините како што се стакло, плочки и славини. Како да користите алкохолен оцет за чистење на бигор?

Истурете неразреден алкохолен оцет во шише со распрскувач.

Доколку е потребно, загрејте го оцетот така што е топол, но не и жежок.

Испрскајте ги сите површини погодени од бигор: стакло, плочки, славини, туш кабина.

Ставете хартиени крпи натопени во оцет на вертикалните површини и прскајте ги повремено за да останат влажни.

Оставете да делува најмалку 30 минути, а за тврдокорни наслаги дури и неколку часа или преку ноќ.

Потоа, избришете ги површините со сунѓер или микрофибер крпа. Доколку е потребно, можете да користите мека четка или стара четка за заби. Исплакнете темелно со топла вода и исушете со микрофибер крпа за да спречите повторно појавување на бигор.

Важна забелешка: Не користете оцет на природен камен како што се мермер и гранит, бидејќи може да предизвика оштетување.

Како да спречите бигор?

Редовното чистење на туш кабината е од суштинско значење. Препорачливо е да ја чистите кабината најмалку еднаш неделно. По секое туширање, избришете го стаклото и плочките со сува крпа или бришач за стакло. Со овие совети и природен лек, вашата туш кабина ќе изгледа беспрекорно и ќе биде заштитена од бигор долго време.

Пронајдете не на следниве мрежи: