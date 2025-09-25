Враќањето на Џими Кимел постави рекорди во гледаноста, повеќе од 19 милиони прегледи за 24 часа

0 SHARES Сподели Твитни

Џими Кимел се врати на малите екрани со моќен монолог кој стана неговиот најгледан YouTube профил досега, собрајќи повеќе од 19 милиони прегледи за само 24 часа откако беше објавен.Монологот на Кимел за враќањето стана многу популарен и ги сруши сите претходни рекорди. Шоуто го гледаа во живо повеќе од шест милиони гледачи и покрај ограничената достапност.Речиси 30-минутниот сегмент, во кој водителот откри дека сопственикот на ABC, Дизни, го суспендирал под притисок од администрацијата на Трамп, разјасни контроверзни изјави за смртта на Чарли Кирк и жестоко ја бранеше слободата на говорот, постигна огромен дигитален дострел.Иако бројни скечеви и интервјуа од емисијата „Џими Кимел во живо!“ собраа десетици милиони прегледи во текот на годините, монологот прикажан во вторник вечерта достигна досега најголема индивидуална гледаност.

Според прелиминарните податоци, емисијата ја гледале 6,26 милиони луѓе, и покрај фактот што не се емитувала на десетици подружници на ABC во сопственост на Синклер и Некстар, компаниите кои моментално чекаат одобрение за спојување вредно 6,2 милијарди долари. Инаку, емисијата привлекува просечно приближно 1,6 милиони гледачи по вечер.Претходниот најгледан монолог на Кимел (14 милиони прегледи) датира од 2017 година, кога тој емотивно зборуваше за раѓањето на неговиот син Били со вродена срцева маана.Други значајни говори се реакцијата на шлаканицата на Вил Смит кон Крис Рок на Оскарите во 2022 година (13 милиони прегледи), одговорот на масовното пукање во Лас Вегас во 2017 година (10 милиони) и коментар за кандидатурата на Трамп за реизбор минатата година (9 милиони).Ова извонредно зголемување на интересот доаѓа во контекст на контроверзната одлука на Дизни привремено да го прекине емитувањето на „Џими Кимел во живо!“, под притисок од тогашниот шеф на FCC назначен од Доналд Трамп.Причината беше коментарот на Кимел за пукањето во десничарскиот активист Чарли Кирк. Одлуката набрзо предизвика јавна револт, предизвикувајќи дебати за слободата на говорот, бројни протести и притисок од различни сектори – од холивудски ѕвезди, застапници за слободата на говорот, бојкот на потрошувачите и синдикални акции, до републиканци како Тед Круз.Дизни ја поништи својата одлука во понеделник, наведувајќи дека тоа е резултат на „внимателни разговори со Џими“.Неколку часа пред емитувањето, Доналд Трамп го нападна Кимел на платформата Truth Social, нарекувајќи го „лажен водител“ и критикувајќи ја ABC што му дозволила да се врати на телевизија.Во самото шоу, Кимел реагираше мирно, но решително. Тој ја осуди суспензијата како „антиамериканска“ и им потсети на гледачите дека „тоа не е поентата на ова шоу, туку правото да го имаат“.Зборувајќи за случајот Чарли Кирк, тој јасно стави до знаење дека не му е намера да ја омаловажува смртта на никого. Додаде дека ги разбира оние кои се чувствувале повредени од неговите коментари.Емисијата „Џими Кимел во живо!“ продолжува со емитување во среда, но сепак нема да се прикажува на 28-те локални станици на ABC на Nexstar и 38-те локални станици на Sinclair.

