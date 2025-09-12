Uncategorized

Врвно ЈАДЕЊЕ со компири и колбаси: Предлог за совршен ручек (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Јадење кое ќе им се допадне на сите

Компоненти:

500 гр компири
2-3 кратки колбаси
1 лажица кисела павлака
1 домат
1 јајце
масло
100 мл млеко
50 гр сирење
по желба малку сува сланина

Подготовка:

Пронајдете не на следниве мрежи: