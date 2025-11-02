Вредноста на доларот порасна по договорот Трамп-Си

Доларот порасна во однос на кошничка валути минатата недела втор пат по ред, дури и откако американската централна банка ги намали клучните каматни стапки, како што се очекуваше.

Индексот на доларот, кој ја мери вредноста на американскиот долар во однос на шест главни валути, порасна за 0,8 проценти на 99,72 поени минатата недела.

Доларот, исто така, зајакна во однос на европската валута за 0,8 проценти, со што еврото се спушти на 1,1535 долари.

Американската валута, исто така, зајакна во однос на јапонскиот јен за 0,75 проценти, со што доларот се спушти на 154,00 јени.

Лидерите на ФЕД одлучија да ги намалат клучните каматни стапки за 0,25 процентни поени на нивниот редовен состанок во средата, како што направија во септември. Ова беше очекувано, со оглед на слабеењето на пазарот на трудот.

Сепак, инвеститорите беа изненадени од пораката на претседателот на централната банка, Џером Пауел, дека понатамошните намалувања на каматните стапки во декември воопшто не се сигурни и дека многу претставници на Федералните резерви веруваат дека, поради високата инфлација, треба да почекаат за развојот на економијата пред дополнително да ја прилагодат монетарната политика.

Како резултат на тоа, очекувањата за уште едно намалување на каматните стапки оваа година се намалија. На почетокот на неделата, пазарот процени дека има повеќе од 90 проценти веројатност Федералните резерви да ги намалат стапките во декември, но по коментарите на Пауел, овие шанси паднаа под 70 проценти.

Ова обезбеди поддршка за доларот, со оглед на тоа што каматните стапки во Соединетите Американски Држави ќе продолжат да се движат значително над каматните стапки во другите големи економии. На пример, каматните стапки на Федералните резерви се движат од 3,75 до 4 проценти, а на Европската централна банка (ЕЦБ) помеѓу 2,0 и 2,15 проценти.

Имено, лидерите на ЕЦБ на состанокот минатата недела одлучија да ги задржат каматните стапки на нивните сегашни нивоа. Банката на Јапонија, исто така, ги задржа каматните стапки на нивните сегашни нивоа минатата недела – 0,5 проценти. Иако изјави дека наскоро може да се очекува зголемување на каматните стапки, доколку економијата продолжи како што се очекува, јенот ослабе.

Јапонската валута е под притисок откако парламентот ја поддржа Санае Такаичи, новата лидерка на Либерално-демократската партија, како прва жена премиер во историјата на земјата.

Такаичи најави многу стимулативна фискална политика и се верува дека ќе се обиде да влијае врз централната банка да не ја затегнува монетарната политика, и покрај високата инфлација.

Поради ова, во еден момент на крајот од неделата курсот на доларот се проби и значително го надмина нивото од 154 јени, за прв пат по девет месеци, но во тоа време јапонскиот министер за финансии изјави дека движењата на девизниот курс се внимателно следени. Како по правило, ова е предупредување дека интервенција е можна во случај на понатамошен пад на цената на јенот.

Блага поддршка за доларот обезбеди принципиелниот договор меѓу Вашингтон и Пекинг за идните трговски односи.

Американскиот претседател Доналд Трамп, по долгоочекуваниот состанок со кинескиот претседател Си Џинпинг, изјави дека е договорено САД да ги намалат царините за увоз на кинески стоки на 10 проценти и дека Кина ќе продолжи да купува соја од САД, да ги ублажи ограничувањата за извоз на ретки метали и да ја спречи нелегалната трговија со фентанил.

Сепак, ова не предизвика големи поместувања на пазарите бидејќи, велат аналитичарите, ова се смета повеќе за тактичко примирје отколку за голема промена во билатералните односи.