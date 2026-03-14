Вредноста на недвижностите во Дубаи падна за 30 проценти, инвеститорите масовно се повлекуваат

0 SHARES Сподели Твитни

Ескалацијата на војната на Блискиот Исток почна силно да влијае на финансиските пазари во регионот, а еден од највпечатливите индикатори е наглиот пад на индексот на недвижности во Дубаи.

Според податоците од берзата во Дубаи, индексот на недвижности на Финансискиот пазар во Дубаи (DFM) падна за околу 30 проценти за само две недели од приближно 16,8 илјади поени на околу 11,7 илјади. Со ова, пазарот практично ги изгуби сите добивки остварени од почетокот на 2026 година.

Падот се совпадна со наглото влошување на безбедносната состојба во регионот по избувнувањето на војната меѓу Иран, САД и Израел.

Пазарот на недвижности во Дубаи веќе бележеше рекордни стапки на раст на почетокот на 2026 година. Во текот на 2024 година, индексот на недвижности се зголеми за околу 63 проценти, додека во 2025 година беше забележан дополнителен раст од околу 30 проценти.

Позитивниот тренд продолжи и на почетокот на оваа година. Само во периодот јануари-февруари 2026 година, индексот се зголеми за дополнителни 20 до 21 процент.

Таквиот раст беше резултат на неколку фактори. Во последниве години, Дубаи се профилираше како еден од клучните глобални капитални центри по пандемијата и почетокот на војната на Русија против Украина. Инвеститори од Европа, Азија и постсоветските земји активно инвестираа во градот.

Пазарот беше дополнително стимулиран од големи градежни проекти, силен прилив на туристи и забрзан развој на финансискиот сектор. Сепак, ситуацијата драматично се промени кон крајот на февруари.

Падот на индексот започна по 28 февруари, кога САД и Израел започнаа воена операција против Иран. Како одговор, Техеран изврши напади врз територијата на Обединетите Арапски Емирати на почетокот на март.

На 1 март, дрон го нападна Меѓународниот аеродром во Дубаи. Ударот оштети еден од терминалите, поради што беше спроведена евакуација, а работата на главниот аеродромски центар беше привремено суспендирана.

Кратко потоа, друг дрон се урна во хотелот „Марина“ во туристичката област на градот. Истиот ден, беше пријавен уште еден удар во близина на вториот терминал на аеродромот.

Среде нападите и стравот од понатамошни напади, инвеститорите почнаа масовно да повлекуваат средства од средства поврзани со недвижности.

Во првите денови од март, берзите во Дубаи и Абу Даби дури и привремено го прекинаа тргувањето.

The post Вредноста на недвижностите во Дубаи падна за 30 проценти, инвеститорите масовно се повлекуваат appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: