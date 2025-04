0 SHARES Сподели Твитни

На планинските предели се очекува да паѓа снег, формирајќи снежна покривка од 10 до 15 сантиметри. Ќе дувне силен северен ветер со брзина над 70 километри на час, што ќе допринесе за значително намалување на температурите. Денеска во нашата земја времето ќе биде променливо облачно, со сончеви интервали. На одредени локации, постојат услови за појава на краткотраен дожд и грмежи, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Минималната температура ќе биде од нула до девет степени, додека максималната ќе достигне 20 степени. Во Скопје се прогнозира слично време, со повеќе сончеви периоди и слаб до умерен северен ветер. Температурите во градот ќе достигнат до 20 степени Целзиусови.

Утре се очекува нова промена на времето со брзо навлегување на студена воздушна маса од север. Ова ќе донесе претежно облачно небо и врнежи од дожд, а на повисоките области истовремено дожд и снег. На планините, врнежите ќе бидат од снег, создавајќи снежна прекривка од 10 до 15 сантиметри. Силен северен ветер со брзина од над 70 километри на час ќе предизвика пад на температурите. Овој засилен ветер ќе продолжи и во понеделник, а на места може да провејува слаб снег. Во наредните денови од неделата се очекува стабилизација на времето, иако ветровито услови ќе се задржат, а утринските температури ќе бидат под нулата.

The post Временска прогноза за утре appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: