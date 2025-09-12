„Време е да се ослободиме од валканите руски горива“

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката на Европската комисија (ЕК), Урсула фон дер Лајен, изјави дека е време Европската Унија да се ослободи од валканите руски фосилни горива.Таа го истакна ова во своето годишно обраќање „Состојбата на нацијата“ пред Европскиот парламент и истакна дека 19-тиот пакет санкции против Русија во моментов се работи во координација со партнерите.„Особено размислуваме за побрзо постепено укинување на руските фосилни горива, „лажната флота“ и третите земји“, рече фон дер Лајен. Таа, исто така, истакна дека ЕУ сега е на патот кон енергетска независност.„Сепак, сметките за енергија остануваат вистински извор на загриженост за милиони Европејци, а трошоците остануваат структурно високи за индустријата“, нагласи претседателот на ЕК.Според неа, јасно е дека зависноста од руските фосилни горива ги зголемила цените и дека ЕУ треба да престане да ги користи.Таа додаде дека е познато дека чистата домашна енергија ги намалува цените.„Затоа, треба да произведуваме повеќе домашни обновливи извори на енергија, со нуклеарна енергија како основа“, истакнува фон дер Лајен.Таа истакна дека за таа цел, итно е потребно да се модернизира инфраструктурата и да се инвестира во домашни интерконектори.„Затоа ќе предложиме нов мрежен пакет за зајакнување на нашата мрежна инфраструктура и забрзување на лиценцирањето“, истакна таа.По овој повод, претседателот на ЕК денес презентираше нова иницијатива наречена Енергетски автопати.„Идентификувавме осум критични тесни грла во нашата енергетска инфраструктура, од теснецот Ересунд до Сицилијанскиот канал, и сега ќе работиме на отстранување на овие тесни грла едно по едно“, истакна таа.Таа, исто така, објави дека ЕК ќе ги собере владите на членките на ЕУ и компаниите за комунални услуги за да ги реши сите преостанати прашања.„Бидејќи на Европејците им е потребна прифатлива енергија сега“, рече Урсула фон дер Лајен.

Пронајдете не на следниве мрежи: