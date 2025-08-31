„Време е Змејот и Слонот да се обединат“: Средба Си-Моди

Индискиот премиер Нарендра Моди отпатува во Кина за самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС) за прв пат по седум години.

„Светот се движи кон трансформација. Кина и Индија се двете најмоќни цивилизации. Ние сме двете најнаселени земји во светот и дел од Глобалниот Југ… Од витално значење е да бидеме пријатели, добри соседи. Змејот и Слонот треба да се обединат…“, рече кинескиот претседател Си Џинпинг на средбата со Моди пред самитот.

„Исто така, мора да ги исполниме нашите историски обврски за одржување на мултилатерализмот, мултиполарен свет и поголема демократија во меѓународните институции и да работиме заедно за мир и просперитет во Азија и низ целиот свет“, додаде кинескиот лидер.

Моди нагласи дека Индија е посветена на развивање на своите односи со Кина врз основа на меѓусебна доверба и почитување. Според него, благосостојбата на 2,8 милијарди луѓе е поврзана со билатералната соработка меѓу Индија и Кина. Моди, исто така, најави враќање на директниот воздушен сообраќај со Кина. Тој додаде дека на границата со Кина на Хималаите е воспоставена атмосфера на „мир и стабилност“, каде што во 2020 година избувна воен конфликт што ги замрзна повеќето области на соработка меѓу Индија и Кина. Самитот на ШОС се одржува во Кина денес и утре.