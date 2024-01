ВРИЕ НА БЛИКИОТ ИСТОК! Америка и Британија испукаа 100 „томахавки“, ЈЕМЕН ВО ПЛАМЕН, Хутите тврдат дека се води голема битка, се користат и подморници: Русите испратија ИТНО БАРАЊЕ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Соединетите држави и Велика Британија започнаа напади врз цели поврзани со Хутите во Јемен. Ова е првпат да се извршат напади врз групата поддржана од Иран откако таа почна да ги ракетира меѓународните бродови во Црвеното Море кон крајот на минатата година.

Официјални лица рекоа дека нападите биле извршени со авиони, бродови и подморници, дека Австралија, Канада, Бахреин и Холандија ја поддржуваат операцијата и дека десетици локации биле мета.

Главниот град Сана, како и градовите Сада и Замар и провинцијата Ал-Худајда се само дел од целите на нападите, потврди претставник на Хутите, нарекувајќи ги овие напади „американско-ционистичко-британска агресија“.

Претходно во четвртокот, водачот на Хутите рече дека секој американски напад врз групата нема да остане без одговор .

Генералот на Хутите: Во тек е голема битка

Генералот на Хутите без да обезбеди докази тврди дека американски и британски воени бродови биле погодени во Црвеното Море. Генерал-мајор Абдул Салам Јахаф изјави дека во раните утрински часови избувнала „голема битка“ во водите.

Но, еден час по неговото појавување, објавено на Х, Ројтерс објави дека немало никаква одмазда. Американските власти изјавија за новинската агенција дека „нема да бидат изненадени да видат некаков одговор“.

По нападот, генерал-мајор Салам Јахаф изјави: „Одговорено е на варварството на американското, британското и израелското и сега изби голема битка во Црвеното Море. Сигурно е дека се погодени неколку американски и британски воени бродови“.

Пристигнаа реакциите на Русија, Иран, Хезболах…Русија побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации за да разговара за нападите.

pic.twitter.com/SMOb38fMsJ— Pluton (@Pluton45873221) January 12, 2024

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Насер Канани, издаде соопштение во кое се наведува дека земјата најостро го осудува американско-британскиот напад врз јеменските Хути, пренесува „Нурњуз“.

– Силно ги осудуваме воените напади извршени утринава од страна на САД и Обединетото Кралство врз неколку градови во Јемен… Сметаме дека ова е јасно кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на Јемен и кршење на меѓународните закони, прописи, и права – вели Канани.

Акцијата ја осуди и милитантната група Хезболах во Либан. Групата, која е една од неколкуте во регионот што се усогласува со Иран.

Американската агресија уште еднаш потврдува дека САД се целосен партнер во трагедиите и масакрите извршени од ционистичкиот непријател во Газа и во регионот . – вели Хезболах во соопштението.

Саудиска Арабија повика на воздржаност и „избегнување на ескалација“, а Министерството за надворешни работи соопшти дека внимателно ја следи ситуацијата со „голема загриженост“. Во последните месеци оваа арапска држава беше вклучена во мировни преговори со Хутите.

🚨HAPPENING NOW: Protestors begin marching through Times Square in condemnation of the U.S. administration’s bombing of Yemen! #StopBombingYemenNow pic.twitter.com/ZVD9yutC7E— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) January 12, 2024

САД објавија нови деталиВоздухопловните сили на САД соопштија дека погодиле „повеќе од 60 цели на 16 локации на милитантите Хути поддржани од Иран, вклучувајќи командни и контролни јазли, складишта за муниција, системи за лансирање, производствени капацитети и радарски системи за противвоздушна одбрана“.

Во соопштението на својата веб-страница, воздухопловните сили дадоа повеќе детали: „Во нападите беа користени повеќе од 100 прецизно наведувани муниции од различни типови. Овие напади се состоеја од воздушни и поморски напади на коалицијата и средства за поддршка од целиот регион, вклучително и САД. Поморските сили на авионите на Централната команда и ракетите за копнени напади Томахавк лансирани од површински и подземни платформи“.

Хутите ветија дека ќе продолжат да ги напаѓаат бродовите

Хутите ќе продолжат да ги гаѓаат бродовите кои пловат за Израел и покрај нападите на САД и Велика Британија, рече портпаролот. Мухамед Абдулсалам рече дека нема оправдување за нападот во Јемен.

America and Britain made a mistake in launching the war on Yemen because they did not benefit from their previous experiences. Had it not been for Bush’s foolishness in pushing Ali Saleh to attack us in Saada in 2004, the Yemeni people would not have launched the 2014…— محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) January 12, 2024

Водач на Хутите: Наскоро ќе сфатите дека ова е најголемата глупост во историјатаЛидерот на Хутите Мохамед ал-Бухаити се закани дека САД и Велика Британија „наскоро ќе сфатат“ дека нападите врз Јемен се „најголемата глупост во нивната историја“.

Америка и Британија направија грешка кога ја започнаа војната против Јемен бидејќи немаа корист од нивните претходни искуства. Секој поединец на овој свет е пред два избора – да застане или со жртвите на геноцидот или со неговите извршители – напиша тој на социјалната мрежа Х.

На телефонски брифинг со новинарите, висок американски функционер рече дека сè уште немало воен одговор од командантот на Хутите.

Досега не видовме директна одмаздничка акција насочена кон САД или кон другите членки на коалицијата. Остануваме подготвени, секако дека ќе се браниме, но во овој момент не го видовме одговорот на Хутите – изјави функционерот кој сакаше да остане анонимен.

Централната команда на САД објави детали и снимкиЦентралната команда на САД, исто така, објави детали на Икс, порано Твитер, за воздушните напади во Јемен.

Оваа мултинационална операција беше насочена кон радарски системи, системи за противвоздушна одбрана, магацини и локации за лансирање за еднонасочен напад со беспилотни летала, крстаречки и балистички ракети. Операцијата беше одвоена од Операцијата “Prosperity Guardian”, поморска коалиција која дејствува во Црвеното Море. Незаконските и опасни дејствија на Хутите нема да се толерираат – најавија тие.

#BREAKING: Second wave of the airstrikes and cruise missile strikes against #Houthi rebels of #Iran in #Yemen has now been launched by the #US & #UK. This video shows massive explosions at #Saada during the first round of airstrikes just a few minutes ago. pic.twitter.com/45n5acQeYX— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 12, 2024

Помогнаа Австралија, Канада, Бахреин и ХоландијаСоединетите држави и Велика Британија започнаа напади врз цели поврзани со Хутите во Јемен, изјавија четворица американски официјални лица за Ројтерс во четвртокот.

Ова е првпат да се извршат напади врз групата поддржана од Иран откако таа почна да го таргетира меѓународниот брод во Црвеното Море кон крајот на минатата година. Хутите, кои контролираат голем дел од Јемен, ги таргетираат бродските рути во Црвеното Море за да покажат поддршка за Хамас, палестинската исламистичка група. Во исто време, нападите ја нарушија меѓународната трговија на клучниот пат меѓу Европа и Азија, кој сочинува околу 15 отсто од светскиот поморски сообраќај.

Се верува дека ова се првите напади што Соединетите Држави ги извршија врз Хутите во Јемен од 2016 година, забележа Ројтерс. Официјалните лица, кои зборуваа под услов да останат анонимни, рекоа дека наскоро се очекува официјално соопштение со детали за акцијата.

pic.twitter.com/T6gupEtLRN— Pluton (@Pluton45873221) January 12, 2024

Напади извршени со авиони, бродови и подморнициНо, тие открија дека нападите биле извршени со авиони, бродови и подморници, дека Австралија, Канада, Бахреин и Холандија ја поддржале операцијата и дека десетици локации биле мета.

Си-Ен-Ен објави дека американските сили истрелале ракети Томахавк од нуклеарната подморница Охајо, а според британското Министерство за одбрана, кралството користело наведувани бомби Paveway IV.

Главниот град Сана, како и градовите Саада и Замар и провинцијата Ал-Худајда се само дел од целите на нападите, потврди претставник на Хутите, нарекувајќи ги овие напади „американско-ционистичко-британска агресија“.

Очевидци изјавија за Ројтерс дека нападите биле насочени кон воена база во близина на аеродромот во главниот град, воена локација во близина на градскиот аеродром Таиз, поморска база во Ал-Худајда и воени локации во провинцијата Хаџа.

Претходно во четвртокот, лидерот на Хутите рече дека секој американски напад врз групата нема да остане без одговор.

Хутите, кои зазедоа голем дел од Јемен во граѓанска војна, ветија дека ќе ги нападнат бродовите поврзани со Израел или кон израелските пристаништа. Сепак, многу од целните бродови немаа врска со Израел.

Американската војска во четвртокот соопшти дека Хутите истрелале противбродска балистичка ракета на меѓународните бродски патеки во Аденскиот Залив, што е 27-ми напад на групата од 19 ноември.

Бајден за нападот на Јемен: Нема да се двоумиме да преземеме дополнителни активностиАмериканскиот претседател Џо Бајден вчера потврди дека САД и Велика Британија со поддршка на Австралија, Бахреин, Канада и Холандија извршиле напади во Јемен на локации што ги користат бунтовниците Хути.

„САД и Британија ќе платат висока цена“Заменик-министерот за надворешни работи Хусаин ал-Изи даде изјава за јеменскиот ТВ канал Ал Масира.

Тој рече дека САД и Велика Британија „ќе платат висока цена“ за „оваа бесрамна агресија“.

Официјален претставник на Хутите ги потврди нападите низ ЈеменОфицијален Хути поддржан од Иран потврди на Икс, поранешен Твитер, дека нападите биле извршени низ Јемен.

Американско-ционистичко-британската агресија против Јемен изврши неколку напади врз главниот град Сана, провинциите Худајда, Сада и Дамар – објави Абдул Кадер ал-Мортада, претставник на Хутите.

Телевизискиот канал Ал Масира, управуван од Хутите, на Телеграм ги објави локациите на нападите предводени од САД.

❗️🇾🇪 W operacji na cele Huti w Jemenie bierze udział udział 6 państw: 🇬🇧 Wielka Brytania🇺🇸 USA🇦🇺 Australia 🇳🇱 Holandia 🇧🇭 Bahrajn 🇨🇦 Kanada pic.twitter.com/Bbl7pObLWA— Dominik Serwacki 🇵🇱 ✍️ 🌍 (@DominikSerwacki) January 12, 2024

Нападнат е и главниот градМрежата соопшти дека имало напади врз главниот град Сана, вклучувајќи ја и воздухопловната база Ал-Дулаими, во близина на меѓународниот аеродром во земјата. Други цели се вели дека вклучувале камп источно од градот Сада, локации околу аеродромот Худајда, меѓународниот аеродром Таиз и крајбрежната област Абс.

Претходно, претставник на Хутите изјави дека во Сана се случуваат „непријателски напади“, пренесува Ројтерс. Поголеми удари беа забележани и во пристаништето Худајда, упориштето на Хутите во Црвеното Море.

„Воздушни напади врз позициите на Хутите се случуваат во провинциите Сана, Саада, Дамар и Худајда, ми рекоа локалните жители“, напиша јеменскиот хонорарен новинар Али ал-Сакани на мрежата „Х“ (поранешен Твитер).

Новинарите на АП во Сана слушнале четири експлозии, но не виделе борбени авиони. Двајца жители на Худајда изјавија дека слушнале пет силни експлозии.



