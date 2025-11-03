Врховниот лидер на Иран вели дека соработката со САД е невозможна додека го поддржуваат Израел

Соработката меѓу Иран и САД не е можна сè додека Вашингтон продолжува да го поддржува Израел и да одржува воени бази и да се меша во регионот на Блискиот Исток, изјави во понеделник врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, објави Ерусалим пост. Коментарите на Хамнеи дојдоа во време кога администрацијата на претседателот Доналд Трамп се обидува да го зголеми притисокот врз Иран.

„Американците понекогаш велат дека би сакале да соработуваат со Иран. Соработката со Иран не е можна сè додека САД продолжуваат да го поддржуваат проколнатиот ционистички режим, одржуваат воени бази и се мешаат во регионот“, рече Хамнеи, според државните медиуми.

Трамп во октомври изјави дека САД се подготвени да склучат договор со Иран кога Техеран ќе биде подготвен да го стори тоа, велејќи: „Раката на пријателство и соработка [со Иран] е отворена“. Двете земји одржаа пет рунди нуклеарни разговори, пред 12-дневната војна меѓу Иран и Израел во јуни, на која се придружи Вашингтон со напаѓање на клучните ирански нуклеарни постројки. Разговорите меѓу двете страни се соочија со големи пречки, како што е прашањето за збогатување на ураниум на иранска почва, кое западните сили сакаат да го сведат на нула за да се минимизира каков било ризик од вооружување, план што Техеран го отфрли.