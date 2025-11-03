Врховниот лидер на Иран: Нема соработка со Америка сè додека таа го поддржува Израел

0 SHARES Сподели Твитни

Соработката меѓу Иран и САД не е можна сè додека Вашингтон продолжува да го поддржува Израел, да одржува воени бази и да се меша во блискоисточните работи, изјави во понеделник врховниот лидер на Иран, ајатолахот Сејед Али Хамнеи.

„Само ако САД целосно ја прекинат поддршката за ционистичкиот режим, ги отстранат своите воени бази од регионот и престанат да се мешаат во неговите работи, нивното барање за соработка со Иран, не во блиска иднина, туку многу подоцна, би можело да се разгледа“, рече Хамнеи на состанок со студенти во Техеран.

Одбележувајќи ја годишнината од заземањето на американската амбасада на 4 ноември, позната како Ден на студентите во Иран, Хамнеи го опиша денот како „ден на гордост и победа“ и рече дека треба да остане жив во колективното сеќавање на нацијата.

Тој рече дека заземањето на американската амбасада во Техеран во 1979 година „го разоткрило вистинскиот идентитет на американската влада“, нарекувајќи ја амбасадата „седиште на заговори против Револуцијата“.

На 4 ноември 1979 година, група студенти упаднаа во американската амбасада во Техеран и земаа Американци како заложници 444 дена.

Хамнеи ги отфрли тврдењата дека запленувањето на амбасадата е почеток на конфликт меѓу Иран и Вашингтон.

„Разликите меѓу Исламската Република и Америка не се тактички, туку суштински. Некои ја искривуваат историјата и замислуваат дека слоганот „Смрт за Америка“ го предизвикал овој конфликт, тоа е наивно“, рече Хамнеи.

Во јуни, американскиот претседател Доналд Трамп побара безусловна капитулација на Иран и предупреди дека американското трпение е при крај.

САД одржаа пет рунди разговори со Техеран за неговата спорна нуклеарна програма во рамките на 60-дневниот рок поставен од претседателот Доналд Трамп.

Кога до 61-виот ден, на 13 јуни, не беше постигнат договор, Израел започна изненадувачка воена офанзива, по што следеа американски напади на 22 јуни, насочени кон нуклеарните постројки на Иран во Исфахан, Натанц и Фордоу.

