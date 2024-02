Вселенска салата: Откриена тајната на исхраната на астронаутите

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за вселенското патување , сè уште не сме стигнале до точката кога астронаутите поминуваат години далеку од Земјата, патувајќи меѓу ѕвездите или живеејќи на површината на вонземски свет. Ако некогаш сакаме да стигнеме таму, ќе мораме да откриеме како овие идни патници можат сами да произведуваат храна.

Првата фаза од студијата, објавена во декември 2023 година во списанието за наука и технологија за храна на Американското хемиско здружение, беше создадена како компјутерски генериран модел за одржлива, обновлива исхрана за астронаутите. Студијата издвои неколку состојки кои ја сочинуваат вселенската салата, по што беше направена и послужена на астронаутите .

Вселенска салата

На почетокот на истражувањето, сè укажува на веганска храна, не поради нејзината вредност или супериорност во однос на другата, туку поради ограничените можности за одгледување само растенија во вселената . Животните се голем проблем. Сепак, неколку преработени животински состојки, како што се конзервирана риба и пилешко, беа додадени во студијата поради нивната содржина и хранливи материи.

Идеална вселенска култура треба да даде висок, хранлив принос со релативно мал напор. На листата се најдоа неколку житарки, вклучувајќи ги амарант и киноа. Овие традиционални намирници се толку хранливи што често се нарекуваат суперхрана. Освен тоа, има и разни семки и јаткасти плодови, разно овошје и зеленчук, соја и неколку зачини како цимет, кардамон и каранфилче.

Научниците идентификуваа 102 идеални состојки за вселенска диета. После тоа, тие користеа софтвер за да генерираат комбинации кои исполнуваат одредени параметри. Едноставно кажано, компјутерот ги создал рецептите и на крајот го намалил изборот на шест до осум видови храна, според Atlasobscura.

На крајот, 10 рецепти беа сериозно разгледани, од кои шест вклучуваа животински состојки, а четири вегански. Откриено е дека најоптималната комбинација на состојки, балансирање на максималната исхрана со минималните земјоделски ресурси, е една од веганските опции. Тоа е комбинација од сладок компир, кељ, соја, афион, јачмен, кикирики и сончоглед. Овие намирници се релативно лесни за одгледување, хранливи и вкусни.

Оваа студија не дава дефинитивен одговор за тоа како ќе изгледа долгорочната вселенска храна, но ни тоа не беше целта. Студијата е вовед во мултинационалните истражувања кои ќе се спроведуваат во следните неколку години. Во следната фаза, истражувачите може да откријат дека остварливото земјоделство во вселената бара не само нова технологија, туку и нови, ултра ефикасни сорти на култури. Засега е идентификуван првиот рецепт, со идеални состојки кои, барем според студијата, ќе можат да се одгледуваат во вселената.

