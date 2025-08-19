Втора жртва во несреќата на патот Битола – Ресен, загина 20 годишно момче од Охрид!

МакедонијаВтора жртва во несреќата на патот Битола – Ресен, загина 20 годишно момче од Охрид! Written by on 19.August.2025 More in Македонија: Нетанјаху го нападна австралискиот премиер: Слаб политичар кој го предаде Израел! 19.August.2025 Голема акција на српската полиција: Запленет е тон и пол дрога! 19.August.2025 Министерство за економија: Можности за вработување на 200 невработени лица преку мерката „Поддршка за создавање нови работни места преку зелени инвестиции“ 19.August.2025 Втора жртва од големата сообраќајна несреќа што се случи попладнево на патот Ресен – Битола на еден километар после Макази во правец кон Битола. Тешка сообраќајка на патот Битола-Ресен, едно лице загина Пронајдете не на следниве мрежи: