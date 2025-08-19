Македонија

Втора жртва во несреќата на патот Битола – Ресен, загина 20 годишно момче од Охрид!

Втора жртва од големата сообраќајна несреќа што се случи попладнево на патот Ресен – Битола на еден километар после Макази во правец кон Битола.
Тешка сообраќајка на патот Битола-Ресен, едно лице загина

