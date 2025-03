Вулин изразува благодарност за меѓународна поддршка во справувањето со протестите.

0 SHARES Сподели Твитни

Протестите во Србија започнаа на 1 ноември 2024 година, кога се случи уривањето на покривот на главната железничка станица во Нови Сад, што доведе до загуба на 16 животи. Овој трагичен настан предизвика масовни демонстрации, иницирани од студенти кои бараа одговорност од властите за несреќата. Српскиот вицепремиер Александар Вулин изјави дека руските разузнавачки служби им пружиле поддршка на властите во борба против протестите, кои траат веќе неколку месеци. Покрај студентите, движењето доби поткрепа од професори, земјоделци и работници. Протестите се проширија низ целата територија, со организирање краткотрајни блокади во чест на загинатите во несреќата. Демонстрантите ги обвинуваат властите за корупција и несоодветно управување, што, според нив, биле причините за трагедијата. И покрај апсењето на 13 лица, вклучително и поранешниот министер за инфраструктура, граѓаните продолжуваат да бараат правда и одговорност.

